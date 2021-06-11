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    Зустріч Байдена і Путіна: Швейцарія частково закриє своє небо через переговори

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    Армія забезпечить посилене спостереження за повітряним простором - Зустріч Байдена і Путіна: Швейцарія частково закриє своє небо через переговори
    Армія забезпечить посилене спостереження за повітряним простором
    Фото: kommersant.ru

    Обмеження не будуть стосуватися комерційних рейсів з міжнародного аеропорту Женеви

    Через зустріч президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним частково закриють повітряний простір над Швейцарією. Тимчасове обмеження триватиме протягом трьох днів. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

    Обмеження на польоти в повітряному просторі над Женевою триватиме з 15 по 17 червня.

    «Оскільки це міжнародна зустріч на високому рівні, дані заходи необхідні для забезпечення її безпеки, тим більше що Швейцарія має забезпечувати захист осіб, які перебувають під захистом міжнародного права, в тому числі глав держав США і Росії», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що армія забезпечить посилене спостереження за повітряним простором. За уточненою інформацією, обмеження буде введено з 08:00 15 червня до 17:00 17 червня за місцевим часом в районі над площею Націй в Женеві.

    Це обмеження не стосується комерційних рейсів з міжнародного аеропорту Женеви.

    Крім того, в Женеві розгорнуть додаткове угруповання з 1 000 військовослужбовців для підтримки місцевої поліції. Зокрема, армія візьме на себе захист іноземних представництв і підтримає поліцію кантону Женева в області повітряного і морського транспорту.

    Нагадаємо, зустріч президентів Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і Російської Федерації Владіміра Путіна відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві.

    Теги: США Джозеф Байден Швейцарія Путін
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    Зустріч Байдена і Путіна: Швейцарія частково закриє своє небо через переговори