Штаб Трампа подав судовий позов проти The New York Time через «наклеп»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп назвав повідомлення про ймовірне втручання Росії на його користь у цьогорічні вибори «дезінформаційною кампанією» демократів

Представниця команди юристів Трампа назвала матеріали в статті «на 100% фальшивими та наклепницькими»

Передвиборчий штаб президента Сполучених Штатів Дональда Трампа подав позов до суду проти американського видання The New York Times, звинувачуючи журналістів у поширенні неправдивої інформації.

Про це повідомляє DW.

Президент США Дональд Трамп назвав повідомлення про ймовірне втручання Росії на його користь у цьогорічні вибори «дезінформаційною кампанією» демократів.

Згідно з повідомленням, позов направлено до Верховного суду штату Нью-Йорк. Мета звернення до суду проти цього впливового американського видання – «притягти до відповідальності цю медіаорганізацію за навмисне поширення фальшивих тверджень щодо (передвиборної, - ред.) кампанії президента Трампа», наголошують у передвиборному штабі нинішнього глави Білого дому.

Підстава для позову - стаття New York Times, опублікована 27 березня 2019 року, де йшлося про розслідування в справі втручання Росії у перебіг президентської кампанії 2016 року. Представниця команди юристів Трампа Дженна Елліс назвала матеріали в тій статті «на 100% фальшивими та наклепницькими».

Нагадаємо, Дональд Трамп не раз звинувачує ЗМІ у поширенні брехливої інформації. У своїх дописах у соціальній мережі Twitter американський президент, якщо згадує ЗМІ, нерідко вживає вираз fake news media, що в перекладі означає «медіа, що поширюють фейкові новини».

Крім того, раніше Трамп вперто не визнавав можливість втручання Росії у вибори в США. Однак у лютому 2018 року в Білому домі повідомили, що президент Трамп визнає факт втручання Росії у вибори в США.

Попри це Трамп назвав повідомлення про ймовірне втручання Росії на його користь у цьогорічні вибори «дезінформаційною кампанією» демократів.

До слова, 65% американців вважають, що Трампа переоберуть на другий термін.