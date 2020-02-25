Трамп хоче запросити в Білий дім боксерів Ф'юрі та Вайлдера



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Ф'юрі і Вайлдер вразили Трампа

Трамп не приховував емоцій, коментуючи найбільш очікуваний боксерський бій року

Президент США Дональд Трамп поділився своїми враженнями від перегляду боксерського поєдинку між чемпіоном WBC у важкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі та ексчемпіоном світу у важкій вазі Діонтеєм Вайлдером.

«До речі, це був чудовий бій. Ви дивилися? Вам сподобався цей поєдинок? Це був чудовий бій, два великі бійці. Це було дійсно дуже захопливо.

Можливо, ми повинні запросити їх в Білий дім. Я думаю, що ми зробимо це», - заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Лас-Вегасі відбувся найбільш очікуваний бій року - реванш між чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Діонтеєм Вайлдером та претендентом Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок завершився розгромною перемогою претендента.