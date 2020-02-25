Трамп хоче запросити в Білий дім боксерів Ф'юрі та Вайлдера
Трамп не приховував емоцій, коментуючи найбільш очікуваний боксерський бій року
Президент США Дональд Трамп поділився своїми враженнями від перегляду боксерського поєдинку між чемпіоном WBC у важкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі та ексчемпіоном світу у важкій вазі Діонтеєм Вайлдером.
«До речі, це був чудовий бій. Ви дивилися? Вам сподобався цей поєдинок? Це був чудовий бій, два великі бійці. Це було дійсно дуже захопливо.
Можливо, ми повинні запросити їх в Білий дім. Я думаю, що ми зробимо це», - заявив Дональд Трамп.
Trump inviting @Tyson_Fury to the White House! pic.twitter.com/Tia2qIy6vq— Michael Heaver (@Michael_Heaver) February 24, 2020
Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Лас-Вегасі відбувся найбільш очікуваний бій року - реванш між чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Діонтеєм Вайлдером та претендентом Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок завершився розгромною перемогою претендента.