Трамп звинуватив конгресмена у розголошенні розвідданих про Росію

Глава Білого дому закликав розслідувати дії демократа Адама Шиффа

Президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників Конгресу США демократ Адама Шиффа у тому, що він навмисне розголосив таємну інформацію про спроби Росії втрутитись в президентські вибори в США.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначається, що Трамп закликав розслідувати дії Шиффа. На думку американського президента, метою Шиффа було зашкодити шансам Берні Сандерса отримати номінацію на участь у виборах від Демократичної партії.

Як відомо, минулого тижня в ЗМІ потрапила інформація про те, що розвідувальні служби США провели брифінг для конгресменів під час якого заявили, що Росія проводить кампанію з дезінформації, щоб допомогти Сандерсу та Трампу.

«Я прочитав, що Росія допомагає Берні Сандерсу, - сказав Трамп.- Мені про це ніхто не сказав. Ніхто мені не провів брифінг про це».

«Це був витік від Адама Шиффа та його групи. Вони це розповіли газетам і, як ведеться, мусить бути розслідування Адама Шиффа за витік інформації», - заявив президент США

Адам Шифф вже відкинув звинувачення.

Nice deflection, Mr. President. But your false claims fool no one.



You welcomed Russian help in 2016, tried to coerce Ukraine’s help in 2019, and won’t protect our elections in 2020.



Now you fired your intel chief for briefing Congress about it.



You’ve betrayed America. Again. https://t.co/WlMDaz8stF