У США готують зустріч Трампа і Путіна?
Шальки «стримувань і противаг» американського істеблішменту після скандалу з імпічментом, у якому звучала Україна, хитнулися явно не на нашу користь
Мої джерела стверджують, що в США готують зустріч Трампа і Путіна. Проговорюють навіть візит Трампа до Москви у травні на так званий парад перемоги. Вірніше, як проговорюють...
Опитують акредитований дипломатичний корпус, як би вони оцінили потенційно таку зустріч і такий візит.
І чи треба «по дорозі» послати якийсь сигнал Україні. Ну, здійснити символічну посадку в Борисполі чи ще щось там. Або обійтися і без цього реверансу.
Судячи за все, якщо Трамп переможе повторно на виборах, йому не потрібно буде приховувати, що Росія і США можуть порозумітися з багатьох питань. Включаючи і українське. Повпливати на це бажання може одне - тотальна активізація української непублічної дипломатії.
Бо шальки «стримувань і противаг» американського істеблішменту після скандалу з імпічментом, у якому звучала Україна, хитнулися явно не на нашу користь.
Джерело: блог Віктора Шлінчака