  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Шлінчак
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    У США готують зустріч Трампа і Путіна?

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Якщо Трамп переможе повторно на виборах, то йому не потрібно буде приховувати, що Росія і США можуть порозумітися з багатьох питань - У США готують зустріч Трампа і Путіна?
    Якщо Трамп переможе повторно на виборах, то йому не потрібно буде приховувати, що Росія і США можуть порозумітися з багатьох питань

    Шальки «стримувань і противаг» американського істеблішменту після скандалу з імпічментом, у якому звучала Україна, хитнулися явно не на нашу користь

    Мої джерела стверджують, що в США готують зустріч Трампа і Путіна. Проговорюють навіть візит Трампа до Москви у травні на так званий парад перемоги. Вірніше, як проговорюють...

    Опитують акредитований дипломатичний корпус, як би вони оцінили потенційно таку зустріч і такий візит.

    І чи треба «по дорозі» послати якийсь сигнал Україні. Ну, здійснити символічну посадку в Борисполі чи ще щось там. Або обійтися і без цього реверансу.

    Судячи за все, якщо Трамп переможе повторно на виборах, йому не потрібно буде приховувати, що Росія і США можуть порозумітися з багатьох питань. Включаючи і українське. Повпливати на це бажання може одне - тотальна активізація української непублічної дипломатії.

    Бо шальки «стримувань і противаг» американського істеблішменту після скандалу з імпічментом, у якому звучала Україна, хитнулися явно не на нашу користь.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Путін Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Світлана Пиркало
    Світлана Пиркало

    Журналістка

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ