У США готують зустріч Трампа і Путіна?

Якщо Трамп переможе повторно на виборах, то йому не потрібно буде приховувати, що Росія і США можуть порозумітися з багатьох питань

Шальки «стримувань і противаг» американського істеблішменту після скандалу з імпічментом, у якому звучала Україна, хитнулися явно не на нашу користь

Мої джерела стверджують, що в США готують зустріч Трампа і Путіна. Проговорюють навіть візит Трампа до Москви у травні на так званий парад перемоги. Вірніше, як проговорюють...

Опитують акредитований дипломатичний корпус, як би вони оцінили потенційно таку зустріч і такий візит.

І чи треба «по дорозі» послати якийсь сигнал Україні. Ну, здійснити символічну посадку в Борисполі чи ще щось там. Або обійтися і без цього реверансу.

Судячи за все, якщо Трамп переможе повторно на виборах, йому не потрібно буде приховувати, що Росія і США можуть порозумітися з багатьох питань. Включаючи і українське. Повпливати на це бажання може одне - тотальна активізація української непублічної дипломатії.

Бо шальки «стримувань і противаг» американського істеблішменту після скандалу з імпічментом, у якому звучала Україна, хитнулися явно не на нашу користь.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»