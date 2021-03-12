Шведська принцеса та принц захворіли на Covid-19

Двоє дітей королівського подружжя також перебувають у карантині вдома

Кронпринцеса Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель отримали позитивний результат тесту на Covid-19.

Про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.

Зазначається, що подружжя ізолювалося в середу після того, як виявило подібні на грип симптоми.

“Вони обоє мають м’які симптоми, подібні на грип, але почуваються за чинних обставин добре”, - розповіла менеджер з питань інформування королівського двору Маргарета Соргрен.

Двоє дітей королівського подружжя також перебувають у карантині вдома.

Нагадаємо: від початку пандемії у Швеції із населенням у 10 млн людей, було виявлено понад 700 тисяч випадків інфікування Covid-19 та зареєстровано 13 111 смертей від недуги.