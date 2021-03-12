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    Шведська принцеса та принц захворіли на Covid-19

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    Шведська принцеса та принц захворіли на Covid-19 - Шведська принцеса та принц захворіли на Covid-19
    Шведська принцеса та принц захворіли на Covid-19

    Двоє дітей королівського подружжя також перебувають у карантині вдома

    Кронпринцеса Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель отримали позитивний результат тесту на Covid-19.

    Про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.

    Зазначається, що подружжя ізолювалося в середу після того, як виявило подібні на грип симптоми.

    “Вони обоє мають м’які симптоми, подібні на грип, але почуваються за чинних обставин добре”, - розповіла менеджер з питань інформування королівського двору Маргарета Соргрен.

    Двоє дітей королівського подружжя також перебувають у карантині вдома.

    Нагадаємо: від початку пандемії у Швеції із населенням у 10 млн людей, було виявлено понад 700 тисяч випадків інфікування Covid-19 та зареєстровано 13 111 смертей від недуги.

    Теги: ЗМІ грип чоловік
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