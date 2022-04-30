Рахунки російського олігарха арештували в українському банку

469 млн гривень арештовано на рахунках «Альфа-банку», співвласником якого є Михайло Фрідман

Про арешт 469 млн грн, пов’язаних із одним російським олігархом, синхронно повідомили в Офісі генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Податковій службі. Не називаючи прізвище, правоохоронці вказують, що гроші перебували «на рахунках банку, що входить до десятки найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України». В цьому списку залишився лише один банк, бенефіціарними власниками якого є російські бізнесмени бізнесмени – це «Альфа-банк».

За версією слідства, до і під час війни власники банку легалізували в Україні активи кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Частину грошей їм вдалося вивести, а на іншу було накладено арешт.

Четверо найбільших акціонерів Альфа-банку – Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмичьов, Петро Авен – потрапили під західні санкції після того, як Росія напала на Україну. Фрідман і Авен потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого, на Хана і Кузьмичьова санкції наклали 15 березня. Уродженця Львова Фрідмана звістка про початок «воєнної спецоперації» в Україні застала у Лондоні, де він володіє маєтком. Підприємець дозволив співробітникам українського оператора «Київстар», часткою якого він володів, використати гроші для забезпечення безпеки себе та близьких. 25 лютого Фрідман відправив листа співробітникам своєї інвестиційної компанії в Лондоні LetterOne, в якому назвав вторгнення трагедією, і заявив, що «війна ніколи не може бути вирішенням проблеми».

Попри те, що до початку агресії статки Фрідмана оцінювалися приблизно в 14 млрд доларів, зараз рахунки підприємця заблоковано, він має подати заявку на отримання ліцензії на витрати грошей. Якщо його запит схвалять, то він отримуватиме допомогу у розмірі приблизно 2500 фунтів стерлінгів на місяць. Фрідман не знає, як платити за такі дрібні витрати, як прибиральниця в будинку.

Закривати Альфа-банк, як це було зроблено з іншими російськими банками в Україні, НБУ не планує. На відміну від них, Альфа-банк є системно важливим і серйозною частиною інфраструктури платіжного ринку – це термінали, банкомати, платіжна система, платіжні картки. Після війни російські акціонери повинні будуть продати Альфа-банк, казала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

До речі, Амстердамський торговий банк, який є дочірньою структурою російського «Альфа-банку», був визнаний банкрутом після того, як потрапив під санкції США та Великої Британії. Однак, при цьому Євросоюз не включив цю фінансову установу до свого «чорного списку».