Байден не відвідає саміт G20, якщо на ньому буде Путін

Білий Дім попросив країну-господаря саміту визначитись із запрошеними політиками

Участь у запланованому на осінь саміті G20 президента США Джо Байдена залишається під питанням, доки лишається у силі запрошення на захід для російського диктатора Володимира Путіна. Про це сказала https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/04/29/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-april-29-2022/ на брифінгу в Білому Домі речник президента Джен Псакі.

Речниця нагадала, що президент США публічно висловив своє небажання бути одночасно із Путіним на саміті Великої двадцятки.

«Наразі ми не бачимо ознак, що Росія має намір конструктивно брати участь у дипломатії», – зазначила Псакі.

При цьому адміністрація США вітає рішення Індонезії запросити на зустріч Великої двадцятки президента України Володимира Зеленського

«Ми розуміємо так (і ви, звичайно, могли б попросити підтвердження в Індонезії), що Путіна дійсно запросили ще перед початком вторгнення», – сказала речниця. Вона вважає зрозумілим, що за шість місяців, що залишилися до саміту, ситуація може істотно зміниться, оскільки війна триває.

G20 (Велика двадцятка) – група 20 держав, 19 найбільших економік світу та Євросоюзу. Загалом економіки G20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включно з внутрішньою торгівлею в ЄС) та дві третини населення світу.

27 квітня Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт Великої двадцятки, запланований на 15-16 листопада 2022 року в Індонезії. Президент України, на відміну від свого колеги із країни-агресора, підтвердив факт запрошення і подякував за цей жест президенту Індонезії, який організовує цьогорічний саміт G20.

Раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь». За інформацією світових ЗМІ, ця «позитивна відповідь» нібито прозвучала з американського боку. Втім, офіційно Сполучені Штати ідею викинути Російську Федерацію із Великої двадцятки не коментували.

При цьому представник Китаю виступив проти виключення Росії зі складу Великої двадцятки, бо це «порушить єдність і співпрацю найпотужніших економік світу».