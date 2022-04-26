Швеція та Фінляндія запланували разом подати заявки в НАТО – ЗМІ

Обидві скандинавські країни незабаром можуть розпочати процес вступу до Альянсу

Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією фінської щоденної газети Iltalehti, Стокгольм «запропонував двом країнам висловити готовність приєднатися» до Альянсу в один і той же день. Фінляндія погодилася на таку пропозицію і очікує, «поки шведський уряд ухвалить своє рішення».

Шведська газета Expressen підтверджує цю інформацію з посиланням на урядові джерела. За інформацією видання, одночасні заявки можуть бути подані протягом тижня від 16 травня, що співпадає з державним візитом до Стокгольма президента Фінляндії Саулі Нііністе.

Прем'єр-міністри двох країн заявили раніше, що вони обговорюють це питання, стверджуючи, що вторгнення Росії в Україну змінило «увесь ландшафт безпеки» в Європі та «різко сформувало мислення» у північному регіоні Європи.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна, яка має 1300 км кордону з Росією, вирішить, чи подавати заявку на приєднання до Альянсу «досить швидко, за тижні, а не місяці», незважаючи на ризик розлютити Москву.

Її шведська колега Магдалена Андерссон сказала, що Швеція повинна бути «готова до будь-яких дій з боку Росії» і що «все змінилося», коли Москва напала на Україну.

Росія неодноразово застерігала обидві країни від цього кроку.

Раніше стало відомо, що Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО в найближчі тижні.

Також литовський президент закликав прискорити вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Тим часом Медведєв погрожує ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

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