Рашистка, яка в Швеції накинулася на українку, позбулася роботи (фото, відео)

70-річна Євгенія Денисова більше не буде працювати у компанії Lernia

Росіянка втратила посаду після резонансного відео

У Швеції з приватної школи Lernia звільнили росіянку, яка оскандалилася нападом на українку біля будівлі російського посольства у Стокгольмі. Відповідну заяву опубліковано на сайті установи, в якій працювала скандалістка.

«Нам стало відомо про відео, на якому співробітниця Lernia словесно нападає на іншу людину. Хочемо уточнити, що людина, яка загрозливо виражається, нині не перебуває на службі і не повернеться на роботу до Lernia. Ми рішуче дистанціюємося від тих образливої думки, яку висловлює на відео ця людина», – зазначено у заяві установи.

Раніше користувачі мережі ідентифікували особу росіянки, яка напала на українку. Нею виявилася 70-річна Євгенія Карлсон (дівоче прізвище – Денисова). Судячи з інформації, опублікованої в її соцмережах, родом жінка із Санкт-Петербурга, але проживає та працює у Швеції.

Напередодні стало відомо про скандал, який стався 25 квітня біля будівлі посольства РФ у Стокгольмі. Українка стала свідком того, як росіянка зривала українську символіку та розкидала її дорогою. Наша співвітчизниця поцікавилася, чому жінка псує українську символіку, на що у відповідь отримала погрози та образи.

Після кількох хвилин образ на адресу дівчини росіянка заявила, що всі українки приїжджають до Швеції, щоб «мити підлогу» або надавати сексуальні послуги.

Цього ж дня постраждала українка опублікувала пост у мережі, де попросила небайдужих людей допомогти встановити особистість скандалістки.

Пізніше українка уточнила, що після того, як особу росіянки вдалося встановити, керівництву школи, в якій вона працює, було направлено зняте відео. Також наша співвітчизниця звернулася із заявою до поліції.