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    Події в Україні

    ЗСУ звітують: сьогодні на сході було вдале «полювання»

    Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі - ЗСУ звітують: сьогодні на сході було вдале «полювання»
    Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники знищили склад з боєприпасами та спостережний пост

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, 11 травня, російські фашистські війська здійснили п’ять атак. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    «Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост», – йдеться в повідомленні.

    Втрати ворога:

    • особового складу – до 250;
    • танків – 6;
    • БМП – 1;
    • БТР – 2;
    • ББМ – 2;
    • АТТ – 7.

    Нагадаємо, українські захисники вчергове знищили ворожі переправи через Сіверський Донець.

    Крім того, стало відомо, що після атаки росіян на Харківщині у військових є симптоми хімічного отруєння.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ звітують: сьогодні на сході було вдале «полювання»