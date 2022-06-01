  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Швейцарія заблокувала передачу Україні бронетранспортерів з Данії
рус
    Політика

    Швейцарія заблокувала передачу Україні бронетранспортерів з Данії

    Вето Швейцарії викликало негативну реакцію в Європі - Швейцарія заблокувала передачу Україні бронетранспортерів з Данії
    Вето Швейцарії викликало негативну реакцію в Європі
    фото з відкритих джерел

    Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали

    Влада Швейцарії наклала вето на запит Данії щодо надання Україні військової техніки. Про це повідомляє видання Frankfurter Rundschau.

    Йдеться про бронетранспортери Piranha. Зазначається, що Данія направила офіційне звернення до уряду Швейцарії для експорту в Україну БТРів, оскільки, купуючи техніку, країна зобов’язалася передавати її лише з дозволу Берну.

    Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали, що забороняє експорт озброєння до країн, що воюють.

    Водночас вето Швейцарії викликало негативну реакцію в Європі. Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попередив, що очікує «максимальну підтримку» України серед європейських партнерів.

    За даними ЗМІ, Швейцарія має «простір» у законодавстві та може дозволити іншим державам передавати швейцарське озброєння за певних умов. Щобільше, у парламенті знайдуться голоси для підтримки даної ініціативи. Рішення можуть ухвали вже цієї або наступної п'ятниці.

    Тим часом, Німеччина надасть Україні найсучаснішу систему ППО.

    Читайте також: Діряве ембарго. Чому шостий пакет санкцій розчарував прихильників України
    Теги: росія окупанти ЗМІ Німеччина Швейцарія війна Данія Україна озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Швейцарія заблокувала передачу Україні бронетранспортерів з Данії