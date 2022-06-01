Швейцарія заблокувала передачу Україні бронетранспортерів з Данії

Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали

Влада Швейцарії наклала вето на запит Данії щодо надання Україні військової техніки. Про це повідомляє видання Frankfurter Rundschau.

Йдеться про бронетранспортери Piranha. Зазначається, що Данія направила офіційне звернення до уряду Швейцарії для експорту в Україну БТРів, оскільки, купуючи техніку, країна зобов’язалася передавати її лише з дозволу Берну.

Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали, що забороняє експорт озброєння до країн, що воюють.

Водночас вето Швейцарії викликало негативну реакцію в Європі. Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попередив, що очікує «максимальну підтримку» України серед європейських партнерів.

За даними ЗМІ, Швейцарія має «простір» у законодавстві та може дозволити іншим державам передавати швейцарське озброєння за певних умов. Щобільше, у парламенті знайдуться голоси для підтримки даної ініціативи. Рішення можуть ухвали вже цієї або наступної п'ятниці.

Тим часом, Німеччина надасть Україні найсучаснішу систему ППО.