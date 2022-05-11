Під Ізюмом десантники влучили «Перуном» у російський гелікоптер

ЗСУ ліквідували російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52

Сьогодні, 11 травня, на Харківщині житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Гелікоптер збили за допомогою ПЗРК «Перун».

«Сьогодні 11 травня на Харківщині, підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК «Перун» був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52», -– йдеться у повідомленні.

«Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!», - додали у командуванні.

Нагадаємо, львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24. Також на Одещині ЗСУ збили російську ракету. Нагадаємо, днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.