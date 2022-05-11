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    Під Ізюмом десантники влучили «Перуном» у російський гелікоптер

    Гелікоптер збили за допомогою ПЗРК &laquo;Перун&raquo; - Під Ізюмом десантники влучили «Перуном» у російський гелікоптер
    Гелікоптер збили за допомогою ПЗРК «Перун»
    фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

    ЗСУ ліквідували російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52

    Сьогодні, 11 травня, на Харківщині житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

    Гелікоптер збили за допомогою ПЗРК «Перун».

    «Сьогодні 11 травня на Харківщині, підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК «Перун» був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52», -– йдеться у повідомленні.

    «Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!», - додали у командуванні.

    Нагадаємо, львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24. Також на Одещині ЗСУ збили російську ракету. Нагадаємо, днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Під Ізюмом десантники влучили «Перуном» у російський гелікоптер