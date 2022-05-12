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    Ганебна поразка російської армії. Кремлівський політолог назвав сильні сторони ЗСУ

    Російський провладний політолог Сергій Марков визнав, що Росія очікувала зустріти зовсім іншу українську армію, ніж вона побачила на початку повномасштабної війни - Ганебна поразка російської армії. Кремлівський політолог назвав сильні сторони ЗСУ
    Російський провладний політолог Сергій Марков визнав, що Росія очікувала зустріти зовсім іншу українську армію, ніж вона побачила на початку повномасштабної війни
    фото з російських ЗМІ

    Українська армія фактично не має слабких місць у протистоянні із російськими окупантамиКремлівський політолог знайшов пояснення ганебним поразкам росіян в Україні

    Росія недооцінила силу української армії, а ключовим фактором успіхів ЗСУ є мотивація її офіцерів. Про це заявив у статті на сайті «Космомольської правди» кремлівський політолог Сергій Марков.

    «Українська армія виявилася набагато сильнішою, ніж це передбачалося, дивлячись із Росії», – заявив Марков, нагадавши, що 2014 року 87% особового складу ЗСУ в Криму перейшло на бік окупантів, а 2022-го жоден підрозділ української армії не зрадив батьківщину і не відмовився воювати проти агресора.

    Кремліський політолог назвав ключовою причиною успіху Збройних сил України вмотивованість офіцерів. «Офіцерський корпус української армії є дуже ідеологізованим, мотивованим, готовим помирати та вбивати інших», – визнав Марков.

    Крім того, кремлівський посіпака нагадав про неоціненний бойовий досвід, який ЗСУ отримали у війні проти російських агресорів, починаючи з 2014 року, а також про міжнародну допомогу.

    «Українська армія – це великий досвід військових дій. Адже ЗСУ ведуть війну майже вісім років поспіль. Армія України отримує потужну підтримку радіоелектронної розвідки найсильніших військових держав – США та Великої Британії. Усі ресурси сьогодні спрямовані на обслуговування інтересів України», – зазначив Сергій Марков.

    Також російський політолог визнав поразку РФ у інформаційній війні: «На боці української армії – найсильніша пропаганда та ідеологія: […] за нашою спиною стоять найсильніші та найпрогресивніші нації планети, нам протистоять недолюдки, орки та ватники».

    Марков фактично підтвердив, що у нинішньої української армії немає слабких місць. Кремлівський посіпака заявив, що у ЗСУ є дві слабкості, але обидва твердження – те, що українські військові є «окупаційною армією під зовнішнім управлінням» та «значно поступаються» Росії у військово-технічній галузі – є не більше, ніж частиною російської державної пропаганди.

    Нагадаємо, у кінці квітня західні військові назвали шість основних проблем російської армії.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Ганебна поразка російської армії. Кремлівський політолог назвав сильні сторони ЗСУ