Російський провладний політолог Сергій Марков визнав, що Росія очікувала зустріти зовсім іншу українську армію, ніж вона побачила на початку повномасштабної війни

Українська армія фактично не має слабких місць у протистоянні із російськими окупантамиКремлівський політолог знайшов пояснення ганебним поразкам росіян в Україні

Росія недооцінила силу української армії, а ключовим фактором успіхів ЗСУ є мотивація її офіцерів. Про це заявив у статті на сайті «Космомольської правди» кремлівський політолог Сергій Марков.

«Українська армія виявилася набагато сильнішою, ніж це передбачалося, дивлячись із Росії», – заявив Марков, нагадавши, що 2014 року 87% особового складу ЗСУ в Криму перейшло на бік окупантів, а 2022-го жоден підрозділ української армії не зрадив батьківщину і не відмовився воювати проти агресора.

Кремліський політолог назвав ключовою причиною успіху Збройних сил України вмотивованість офіцерів. «Офіцерський корпус української армії є дуже ідеологізованим, мотивованим, готовим помирати та вбивати інших», – визнав Марков.

Крім того, кремлівський посіпака нагадав про неоціненний бойовий досвід, який ЗСУ отримали у війні проти російських агресорів, починаючи з 2014 року, а також про міжнародну допомогу.

«Українська армія – це великий досвід військових дій. Адже ЗСУ ведуть війну майже вісім років поспіль. Армія України отримує потужну підтримку радіоелектронної розвідки найсильніших військових держав – США та Великої Британії. Усі ресурси сьогодні спрямовані на обслуговування інтересів України», – зазначив Сергій Марков.

Також російський політолог визнав поразку РФ у інформаційній війні: «На боці української армії – найсильніша пропаганда та ідеологія: […] за нашою спиною стоять найсильніші та найпрогресивніші нації планети, нам протистоять недолюдки, орки та ватники».

Марков фактично підтвердив, що у нинішньої української армії немає слабких місць. Кремлівський посіпака заявив, що у ЗСУ є дві слабкості, але обидва твердження – те, що українські військові є «окупаційною армією під зовнішнім управлінням» та «значно поступаються» Росії у військово-технічній галузі – є не більше, ніж частиною російської державної пропаганди.

Нагадаємо, у кінці квітня західні військові назвали шість основних проблем російської армії.