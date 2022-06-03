Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard 2 іншим країнам

Німеччина отримала від Швейцарії дозвіл передавати танки Leopard 2 іншим країнам. Чи ж отримає таку військову техніку Україна?

Німеччина може вільно розпоряджатися купленими 12 років тому у Швейцарії танками

Швейцарія позитивно відреагувала на запит уряду Німеччини щодо дозволу на вільну передачу танків Leopard 2. Ці танки федеральне управління оборонних закупівель Швейцарії в 2010-11 роках продало німецькій компанії.

Офіційну інформацію про дозвіл оприлюднив федеральний департамент оборони, захисту населення і спорту Швейцарської Конфедерації.

Швейцарці врахували, що Німеччина «через війну в Україні хоче зробити важку зброю доступною для різних європейських держав». Департамент оборони підтвердив, що танки Leopard 2 є виключною власністю німецької компанії Rheinmetall, тому підпадають під дію тамтешнього законодавства щодо експорту військового обладнання.

«Таким чином, Німеччина може вільно ухвалювати рішення щодо подальшого використання цієї військової техніки», – зазначається у рішенні швейцарського військового відомства.

Усього Німеччина у свій час придбала у Швейцарії 42 таких танки.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ повідомили, що влада Швейцарії наклала вето на запит Данії щодо надання Україні військової техніки. Данія хотіла передати на потреби ЗСУ бронетранспортери, але, оскільки вони були куплені у Швейцарії, потрібен був дозвіл уряду цієї країни.

Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.