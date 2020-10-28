Швейцарія оголосила про посилення карантину



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Тепер швейцарцям необхідно носити маски в місцях на відкритому повітрі з великим скупченням людей

Ресторани, кафе і бари не зможуть працювати з 23:00 до 6:00

Уряд Швейцарії з 29 жовтня посилює карантинні обмеження.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомило видання Local.

Ресторани, кафе і бари не зможуть працювати з 23:00 до 6:00. Раніше громадян зобов'язали носити маски у всіх закритих приміщеннях і громадському транспорті.

Тепер також необхідно носити маски в офісах і місцях на відкритому повітрі з великим скупченням людей і в будь-якому громадському місці, де неможливо дотримуватися дистанції. Цей режим введений на невизначений термін.

Як повідомлялося, Швейцарія 18 жовтня оголосила про посилення карантину, щоб стримати поширення коронавірусу. Були заборонені зібрання групами більше 15 осіб у громадських місцях - таких, як парки.

До слова, 2 листопада Німеччина запровадить «м'який» локдаун.

Раніше ЗМІ повідомили, що в уряді Німеччини розглядають можливість введення жорсткого карантину по всій країні на 30 днів.