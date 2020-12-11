Уряд Грузії пішов у відставку

Також повідомляється, що Гахарія залишиться на посаді прем'єра

Прем'єр-міністр Георгій Гахарія та його кабінет тепер вважаються виконуючими обов'язки

Уряд Грузії автоматично пішов у відставку після затвердження парламенту нового скликання. Про це повідомляє Грузія Online.

Повідомляється, що у парламенту Грузії 10 скликання буде майже місяць на затвердження нового уряду. Кандидатуру прем'єра представить правляча «Грузинська мрія – демократична Грузія» протягом двох тижнів після першого засідання.

Також повідомляється, що Гахарія залишиться на посаді прем'єра. Після того, як його кандидатуру офіційно затвердять, він постане з новим кабінетом міністром і новою програмою уряду для затвердження у парламенті.

Нагадаємо, що Грузія затвердила новий парламент.

Зазначимо, що 21 листопада, у Грузії завершився другий тур парламентських виборів.

У знак протесту проти результатів першого туру опозиція відкликала своїх спостерігачів і членів виборчкомів і заявила про неучасть у другому турі, закликавши своїх прихильників бойкотувати голосування. Попри це рішення, у бюлетенях все ж були вказані імена опозиційних кандидатів.

Тим часом як передало видання Кавказький вузол з посиланням на в.о. прессекретаря ЦВК Грузії Натію Іоселіані, підсумкова явка у другому турі виявилася низькою і склала всього 26,29 відсотка.

Перший тур виборів до парламенту відбувся 31 жовтня за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. До парламенту Грузії вибирали 150 депутатів: 120 – за списками і 30 – за мажоритарною системою.

За підсумками першого туру правляча партія Грузинська мрія – Демократична Грузія набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок Єдиний національний рух – об'єднана опозиція Сила в єдності (ЕНД) отримав 27,14 відсотка.