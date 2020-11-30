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    У світі

    Грузія потрапила під другу хвилю коронавірусу

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    <p>При цьому епідеміолог заявив, що &laquo;епідемічна ситуація в країні складна, але керована&raquo;</p> - Грузія потрапила під другу хвилю коронавірусу

    При цьому епідеміолог заявив, що «епідемічна ситуація в країні складна, але керована»

    Щодня в країні фіксують за 3-4 тисячі нових випадків Covid-19

    Грузія увійшла в пік другої хвилі поширення коронавірусу. Про це заявив голова Національного центру контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе, передає «Новини Грузії».

    «Ми думаємо, що кількість випадків може ще трохи зрости, але ми повинні залишитися приблизно в таких межах», – заявив він.

    За словами Гамкрелідзе, тривалість піка коронавірусу буде залежати від декількох факторів, у тому числі від того, наскільки будуть жителі дотримуватися карантинні обмеження.

    При цьому епідеміолог заявив, що «епідемічна ситуація в країні складна, але керована».

    Нагадаємо, що Грузія до кінця січня запроваджує тотальний локдаун та комендантську годину.

    У період 24 грудня по 2 січня обмеження будуть пом'якшені по всій країні: працюватимуть торгові центри, відкриті і закриті ринки, буде відновлена робота як муніципального, так і міжміського транспорту.

    З початку пандемії у Грузії виявлено понад 118 690  випадків зараження Covid-19. Зростання захворюваності на коронавірус почало спостерігатися з середини вересня.

    До слова, Чорногорія посилює комендантську годину.

    Як відомо, раніше у Чорногорії комендантська година діяла з 21:00 до 5:00.

    Нагадаємо, що Португалія запроваджує комендантську годину через коронавірус.

    Також, в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

    Зазначимо, що Степанов назвав умови введення комендантської години у країні.

    Теги: Грузія карантин коронавірус
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