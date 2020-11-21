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    У світі

    У Грузії завершився другий тур парламентських виборів

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    У Грузії завершився другий тур парламентських виборів - У Грузії завершився другий тур парламентських виборів
    У Грузії завершився другий тур парламентських виборів

    Підсумкова явка у другому турі виявилася низькою і склала всього 26,29 відсотків

    21 листопада, в суботу в Грузії завершився другий тур парламентських виборів в 17 одномандатних виборчих округах. У правлячій партії Грузинська мрія – Демократична Грузія заявили про перемогу всіх її кандидатів.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Як стверджує виконавчий секретар правлячої партії Грузинська мрія – Демократична Грузія (ГМДГ) Іраклій Кобахідзе, у всіх з них перемогли кандидати від ГМДГ.

    Офіційно Центральна виборча комісія Грузії має оприлюднити підсумки в ніч на 22 листопада.

    В знак протесту проти результатів першого туру опозиція відкликала своїх спостерігачів і членів виборчкомів і заявила про неучасть у другому турі, закликавши своїх прихильників бойкотувати голосування. Незважаючи на це рішення, в бюлетенях все ж були вказані імена опозиційних кандидатів.

    Тим часом, як передало видання Кавказький вузол з посиланням на в.о. прессекретаря ЦВК Грузії Натію Іоселіані, підсумкова явка у другому турі виявилася низькою і склала всього 26,29 відсотка.

    Перший тур виборів до парламенту відбувся 31 жовтня за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. До парламенту Грузії вибирали 150 депутатів: 120 – за списками і 30 – за мажоритарною системою.

    За підсумками першого туру правляча партія Грузинська мрія – Демократична Грузія набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок Єдиний національний рух – об'єднана опозиція Сила в єдності (ЕНД) отримав 27,14 відсотка.

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    Теги: вибори партії Грузія опозиція
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