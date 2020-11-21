У Грузії завершився другий тур парламентських виборів

Підсумкова явка у другому турі виявилася низькою і склала всього 26,29 відсотків

21 листопада, в суботу в Грузії завершився другий тур парламентських виборів в 17 одномандатних виборчих округах. У правлячій партії Грузинська мрія – Демократична Грузія заявили про перемогу всіх її кандидатів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як стверджує виконавчий секретар правлячої партії Грузинська мрія – Демократична Грузія (ГМДГ) Іраклій Кобахідзе, у всіх з них перемогли кандидати від ГМДГ.

Офіційно Центральна виборча комісія Грузії має оприлюднити підсумки в ніч на 22 листопада.

В знак протесту проти результатів першого туру опозиція відкликала своїх спостерігачів і членів виборчкомів і заявила про неучасть у другому турі, закликавши своїх прихильників бойкотувати голосування. Незважаючи на це рішення, в бюлетенях все ж були вказані імена опозиційних кандидатів.

Тим часом, як передало видання Кавказький вузол з посиланням на в.о. прессекретаря ЦВК Грузії Натію Іоселіані, підсумкова явка у другому турі виявилася низькою і склала всього 26,29 відсотка.

Перший тур виборів до парламенту відбувся 31 жовтня за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. До парламенту Грузії вибирали 150 депутатів: 120 – за списками і 30 – за мажоритарною системою.

За підсумками першого туру правляча партія Грузинська мрія – Демократична Грузія набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок Єдиний національний рух – об'єднана опозиція Сила в єдності (ЕНД) отримав 27,14 відсотка.