Грузія затвердила новий парламент

Парламент 10-го скликання вперше приступив до роботи без опозиційних депутатів у залі засідань, які не визнають підсумків виборів і відмовляються від своїх мандатів

У Грузії офіційно визнали повноваження парламенту за підсумками виборів. Про це повідомляє «Грузія Онлайн».

«Я дуже шкодую, що деякі замість парламенту обрали вулицю, бо відповідальність вимагає, щоб всі були разом і використали свої можливості. Я сподіваюся, що парламент заповниться належним чином і стане багатопартійним, який так необхідний країні», – сказала президент Грузії Саломе Зурабишвілі, відкриваючи першу сесію парламенту.

Парламентські вибори у Грузії пройшли у два тури – 31 жовтня та 21 листопада. За даними ЦВК, правляча партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» здобула перемогу, набравши 48,22% голосів виборців і отримавши 90 мандатів зі 150.

Крім «Грузинської мрії», парламент також пройшов опозиційний блок «Об'єднана опозиція «Сила в єдності», частиною якого є партія «Єдиний національний рух», заснована експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Блок набрав 27,18% голосів.

У цілому опозиції дісталося 60 мандатів. Опозиція не визнає результатів голосування.

Нагадаємо, що 21 листопада, у Грузії завершився другий тур парламентських виборів.

У знак протесту проти результатів першого туру опозиція відкликала своїх спостерігачів і членів виборчкомів і заявила про неучасть у другому турі, закликавши своїх прихильників бойкотувати голосування. Попри це рішення, у бюлетенях все ж були вказані імена опозиційних кандидатів.

Тим часом як передало видання Кавказький вузол з посиланням на в.о. прессекретаря ЦВК Грузії Натію Іоселіані, підсумкова явка у другому турі виявилася низькою і склала всього 26,29 відсотка.

Перший тур виборів до парламенту відбувся 31 жовтня за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. До парламенту Грузії вибирали 150 депутатів: 120 – за списками і 30 – за мажоритарною системою.

За підсумками першого туру правляча партія Грузинська мрія – Демократична Грузія набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок Єдиний національний рух – об'єднана опозиція Сила в єдності (ЕНД) отримав 27,14 відсотка.