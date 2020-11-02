У Грузії опозиція відмовилась від парламентських мандатів

У неділю у центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів

Грузинська опозиція заявила про бойкот виборів

Грузинська опозиція не визнає результатів парламентських виборів у країні та заявила про бойкот. Політики масово відмовляються від парламентських мандатів.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Таке рішення ухвалив опозиційний блок «Єдиний національний рух», який отримав друге місце з результатом 27,13% голосів на парламентських виборах.

До бойкоту долучились представники «Європейської Грузії», «Лело» і «Гірчі». Зазначається, що бойкотувати роботу законодавчого органу планують і інші опозиційні сили.

Представник «Єдиний національний рух» Ніка Мелія заявив, що головною вимогою опозиції є нові вибори у вільному середовищі.

Як відомо, неділю у центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії перемагає партія «Грузинська мрія», яка набирає 48,15% голосів.

Зазначимо, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 – за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Представництво в парламенті буде у всіх партій, які отримали більше 1% голосів.

Право голосу на виборах було у понад 3,5 млн громадян. Для них були відкриті понад 3,8 тис. ділянок для голосування. Явка на момент закриття дільниць склала 56,11%.

Саакашвілі після виборів заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.