Швидкий вихід з локдауну загрожує новим спалахом коронавірусу, – МОЗ Німеччини

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан також визнав, що розуміє розчарування і роздратування населення з приводу повільних темпів вакцинації

Протягом останньої доби у Німеччині зафіксовано 12908 нових випадків інфікування і 855 смерті

Суттєве пом’якшення коронавірусних обмежень у Німеччині після 14 лютого може призвести до різкого погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19.

Про це попередив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, – повідомляє Укрінформ.

За словами очільника МОЗ, «швидкий вихід з локдауну може призвести до ситуації, яка склалася у Португалії або Ірландії», де становище є фактично катастрофічним. Якщо дозволятимуть умови, перше, що буде зроблено на шляху до виходу з локдауну, стане відкриття шкіл і садочків, сказав Шпан, додавши, що пандемія стала «стрес-тестом» для всіх, але насамперед для батьків неповнолітніх дітей.

Міністр також визнав, що розуміє розчарування і роздратування населення з приводу повільних темпів вакцинації. Він висловив сподівання, що з початком надходжень препарату AstraZeneca з наступного тижня процес піде швидше. В суботу в Німеччині очікують 345 тис. доз вакцини цього виробника, через тиждень – 391 тис., 19 лютого – 1 млн доз. Застосовувати цю вакцину вирішено для людей у віковій категорії 18-64, тож це дозволить прискорити щеплення медичних працівників – паралельно з тими, кому за 80 років.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер назвав «дуже доброю новиною» зниження цифр захворюваності останніми днями по всій країні. «Поганою новиною» є те, що реанімації все ще переповнені, а смертність дуже висока. Нову загрозу, наголосив Вілер, несуть три нові мутації вірусу, вже виявлені в Німеччині, у тому числі так звана британська. Треба виходити з того, що її поширення буде ускладнювати подолання пандемії, вказав експерт.

За даними Інституту Роберта Коха, протягом останньої доби надійшли дані про 12908 нових випадків інфікування і 855 смерті. Загалом з початку пандемії – відповідно 2264909 і 60597. Вакциновано, за останніми даними, 2,5% населення Німеччини.

Нагадаємо, Польща дала можливість Україні придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою, яка дозволяє закупити Covid-вакцину за «непоганою ціною».

Як повідомлялося, ВООЗ заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу в світі.