Швидкий вихід з локдауну загрожує новим спалахом коронавірусу, – МОЗ Німеччини
Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан також визнав, що розуміє розчарування і роздратування населення з приводу повільних темпів вакцинації
Протягом останньої доби у Німеччині зафіксовано 12908 нових випадків інфікування і 855 смерті
Суттєве пом’якшення коронавірусних обмежень у Німеччині після 14 лютого може призвести до різкого погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19.
Про це попередив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, – повідомляє Укрінформ.
За словами очільника МОЗ, «швидкий вихід з локдауну може призвести до ситуації, яка склалася у Португалії або Ірландії», де становище є фактично катастрофічним. Якщо дозволятимуть умови, перше, що буде зроблено на шляху до виходу з локдауну, стане відкриття шкіл і садочків, сказав Шпан, додавши, що пандемія стала «стрес-тестом» для всіх, але насамперед для батьків неповнолітніх дітей.
Міністр також визнав, що розуміє розчарування і роздратування населення з приводу повільних темпів вакцинації. Він висловив сподівання, що з початком надходжень препарату AstraZeneca з наступного тижня процес піде швидше. В суботу в Німеччині очікують 345 тис. доз вакцини цього виробника, через тиждень – 391 тис., 19 лютого – 1 млн доз. Застосовувати цю вакцину вирішено для людей у віковій категорії 18-64, тож це дозволить прискорити щеплення медичних працівників – паралельно з тими, кому за 80 років.
Нагадаємо, Польща дала можливість Україні придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою, яка дозволяє закупити Covid-вакцину за «непоганою ціною».
Як повідомлялося, ВООЗ заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу в світі.