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    Макрон підтримав завершення будівництва «Північного потоку-2»

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    Макрон та Меркель домовились усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів з Байденом - Макрон підтримав завершення будівництва «Північного потоку-2»
    Макрон та Меркель домовились усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів з Байденом

    Франція виступає за «більш суверенну європейську енергетичну стратегію»

    Президент Франції Еммануэль Макрон підтримав позиції німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». 

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Так, після зустрічі Макрон та Меркель домовились, що мають усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом. Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва «Північного потоку-2». За її словами, Франція та Німеччина єдиними силами виступили проти американських санкцій щодо газопроводу і наразі вони хочуть підняти це питання у перемовинах із США.  

    США натомість виступають проти запуску труби та вже запровадили ряд санкцій, які до цього причетні. 

    «Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегію», – сказав президент Франції.

    До слова, Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2».

    Раніше Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2»

    Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

    На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

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    Теги: Росія США Німеччина санкції Франція будівництво Еммануель Макрон президент Північний потік-2
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