Макрон підтримав завершення будівництва «Північного потоку-2»

Макрон та Меркель домовились усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів з Байденом

Франція виступає за «більш суверенну європейську енергетичну стратегію»

Президент Франції Еммануэль Макрон підтримав позиції німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, після зустрічі Макрон та Меркель домовились, що мають усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом. Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва «Північного потоку-2». За її словами, Франція та Німеччина єдиними силами виступили проти американських санкцій щодо газопроводу і наразі вони хочуть підняти це питання у перемовинах із США.

США натомість виступають проти запуску труби та вже запровадили ряд санкцій, які до цього причетні.

«Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегію», – сказав президент Франції.

До слова, Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2».

Раніше Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2»

Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.