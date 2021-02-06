ВООЗ заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу в світі
За словами представниці ВООЗ, на скорочення захворюваності впливає, зокрема, вакцинація
Експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове заявила, що в світі кожен день скорочується нові випадки захворювання на коронавірус.
Про це вона сказала на брифінгу 5 лютого.
«Ми дійсно спостерігаємо скорочення щодня виявлених випадків зараження. Це відбувається внаслідок цілого ряду чинників, але в першу чергу завдяки заходам, які вводять країни, і які дозволяють переривати ланцюжки передачі і запобігати новим випадкам», – сказала вона.
За словами представниці ВООЗ, на скорочення захворюваності впливає і вакцинація.
«Вакцини також грають свою роль, проте це не означає, що дані заходи можна скасовувати. Для багатьох країн настав дуже важливий період. Необхідно продовжувати дотримуватися обраного курсу і підходити до питання зняття обмежень дуже повільно», – додала Марія ван Керкхове.
Як відомо, Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.
До слова, у п’ятницю глава МОЗ Максим Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані.
Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого.
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Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.