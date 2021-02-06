  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ВООЗ заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу в світі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Карантинні заходи&nbsp;дозволяють переривати ланцюжки передачі і запобігати новим випадкам - ВООЗ заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу в світі
    Карантинні заходи дозволяють переривати ланцюжки передачі і запобігати новим випадкам

    За словами представниці ВООЗ, на скорочення захворюваності впливає, зокрема, вакцинація

    Експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове заявила, що в світі кожен день скорочується нові випадки захворювання на коронавірус.

    Про це вона сказала на брифінгу 5 лютого.

    «Ми дійсно спостерігаємо скорочення щодня виявлених випадків зараження. Це відбувається внаслідок цілого ряду чинників, але в першу чергу завдяки заходам, які вводять країни, і які дозволяють переривати ланцюжки передачі і запобігати новим випадкам», – сказала вона.

    За словами представниці ВООЗ, на скорочення захворюваності впливає і вакцинація.

    «Вакцини також грають свою роль, проте це не означає, що дані заходи можна скасовувати. Для багатьох країн настав дуже важливий період. Необхідно продовжувати дотримуватися обраного курсу і підходити до питання зняття обмежень дуже повільно», – додала Марія ван Керкхове.

    Як відомо, Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

    До слова, у п’ятницю глава МОЗ Максим Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані.

    Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1223879
    • Одужали
      1035372
    • Хворіють
      165583
    • Померли
      22924

    Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. 

    Читайте також матеріал «Главкома»:
    Теги: здоров'я медицина епідемія вакцинація ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies