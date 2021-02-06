Віцепрем’єр: Польща дозволила Україні купити вакцину від Covid-19 за її квотою

Польща дала можливість Україні купити певну кількість доз вакцини у рамках своєї квоти

Польська квота дозволяє закупити Covid-вакцину за «непоганою ціною»

Польща дала можливість Україні придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою, яка дозволяє закупити Covid-вакцину за «непоганою ціною».

Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

«Кожна країна ЄС мала можливість за відповідними квотами закупити вакцину за непоганою ціною. Польща дала можливість Україні купити певну кількість доз у рамках своєї квоти. Ми вдячні польській стороні за підтримку», – сказав міністр.

Зазначимо, на днях віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що декілька країн ЄС погодилися перепродати Україні вакцину від коронавірусу. Однак вона не розповіла, про які саме країни йде мова.

Як відомо, Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

У п’ятницю глава МОЗ Максим Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані.

Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого.

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.