«Це бідні люди»: озвучено офіційну зарплату на телеканалах Козака

Президент України запропонував допомогти з працевлаштуванням журналістам тих телеканалів, які потрапили під санкції

Кількість працівників на каналах нардепа Козака коливалася від одного до 33 осіб

Офіційна зарплата журналістів на телеканалах народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака становила 5 тисяч гривень.

Про це в ефірі програми «Свободи слова Савіка Шустера» розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

«По кожному підприємству, які знаходяться під санкціями, вони під моніторингом. Відповідно, я можу сказати: підприємство «ТВ вибір» у 2020 році середня кількість працюючих – одна людина, «Новий формат» – одна людина, «Оріанта» – одна людина, «Телекомпанія «112» – 33 людини, «Партнер ТВ» – одна людина, «Лідер ТВ» – одна людина…У нас є середня заробітна платня у цих компаніях, я можу сказати, що це бідні люди: середня заробітна платня складає 5 тисяч гривень», – заявив Данілов.

Він також додав, що президент України запропонував допомогти з працевлаштуванням журналістам тих телеканалів, які потрапили під санкції.

Глава МВС Арсен Аваков додав, що знає джерела фінансування журналістів на каналах «112 Україна», NewsOne та Zik.

За його словами, з цих матеріалів стає зрозуміло, що «низка представників наших громадян мають чорну касу, якою заробляють на воєнну ситуацію, і цими грошима фінансують у тому числі пропагандистську діяльність».

Зазначимо, нардеп Козак володіє не лише каналами 112, Zik та NewsOne, на які наклали санкції. РНБО володіє інформацією про вісім його телеканалів.

Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Також Центр протидії корупції встановив, що Козак через свій кіпрський офшор повязаний з «ЛНР/ДНР» від 2014 року.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.