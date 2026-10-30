Сили оборони уразили «Іскандер-М» на Курщині

«Кожна знищена пускова установка «Іскандер-М» зменшує спроможність армії РФ завдавати балістичних ударів по українських містах»

29 жовтня та в ніч на 30 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили пускову установку «Іскандер-М», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні підрозділи противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, уражено:

Пускову установку ОТРК «Іскандер-М» у районі перевантаження балістичних ракет, район Фатежа, Курська область РФ.

Склади боєприпасів армії РФ, район н. п. Малоянисоль, Донецька область, район н. п. Новоєгорівка, Харківська область та район н. п. Ганусівка, Луганська область.

Склад матеріально-технічних засобів окупантів, район Біловодська, Луганська область.

Ремонтний підрозділ противника, район Рубіжного, Луганська область.

Ремонтно-відновлювальну базу російського агресора, район н. п. Писарівка, Луганська область.

«Кожна знищена пускова установка «Іскандер-М» зменшує спроможність армії РФ завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості», – пояснив Генштаб.

Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, українські захисники уразили вузол зв'язку та майстерню безпілотників у районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Також під удар потрапили пункти управління військами, об'єкт управління БпЛА та склади матеріально-технічного забезпечення противника.