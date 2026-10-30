Сили оборони уразили «Іскандер-М» на Курщині
«Кожна знищена пускова установка «Іскандер-М» зменшує спроможність армії РФ завдавати балістичних ударів по українських містах»
29 жовтня та в ніч на 30 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили пускову установку «Іскандер-М», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні підрозділи противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
За даними Генштабу, уражено:
- Пускову установку ОТРК «Іскандер-М» у районі перевантаження балістичних ракет, район Фатежа, Курська область РФ.
- Склади боєприпасів армії РФ, район н. п. Малоянисоль, Донецька область, район н. п. Новоєгорівка, Харківська область та район н. п. Ганусівка, Луганська область.
- Склад матеріально-технічних засобів окупантів, район Біловодська, Луганська область.
- Ремонтний підрозділ противника, район Рубіжного, Луганська область.
- Ремонтно-відновлювальну базу російського агресора, район н. п. Писарівка, Луганська область.
«Кожна знищена пускова установка «Іскандер-М» зменшує спроможність армії РФ завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості», – пояснив Генштаб.
Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, українські захисники уразили вузол зв'язку та майстерню безпілотників у районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Також під удар потрапили пункти управління військами, об'єкт управління БпЛА та склади матеріально-технічного забезпечення противника.
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