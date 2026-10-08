За 2,5 тис. км від України. Підтверджено ураження найбільшого нафтопереробного заводу РФ

Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ

У четвер, 8 жовтня, підрозділи Сил оборони уразили Омський нафтопереробний завод у РФ за 2,5 тис. км від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Генштаб нагадав, що Омський НПЗ уже зазнавав ураження 6 липня 2026 року. Тоді українські воїни уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.

Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ. Може переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції.

Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.

Нагадаємо, 8 жовтня в Омську спалахнула пожежа на території найбільшого нафтопереробного заводу Росії. Атаку підтвердив губернатор Омської області Віталій Хоценко.