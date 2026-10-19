Сили оборони послабили систему ППО у Брянській області

Послаблення системи ППО дозволяє Силам оборони успішніше застосовувати БпЛА на всіх рівнях

18 жовтня та в ніч на 19 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, уражено радіолокаційну станцію в районі Трубчевська Брянської області РФ. «Методичне ураження російських РЛС, зокрема, створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони. Це дозволяє Силам оборони України успішніше застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях – від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території РФ», – наголосив Генштаб.

Крім того, українські воїни уразили вогневу позицію артилерії та позицію розрахунків БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області.

Під удари на Донеччині потрапили склади боєприпасів армії РФ в районах населених пунктів Грінталь і Тернове, а також склад матеріально-технічних засобів в районі Пелагіївки.

Зокрема, уражено зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі.

До слова, українські військові завдали удару по російській радіолокаційній станції 55Ж6У «Небо-У», розташованій поблизу населеного пункту Магри у Краснодарському краї РФ. У районі військового об'єкта виникла пожежа.