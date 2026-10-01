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Понад 46 тис. окупантів за місяць. Генштаб повідомив про рекордні втрати РФ у 2026 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Понад 46 тис. окупантів за місяць. Генштаб повідомив про рекордні втрати РФ у 2026 році
фото: ГУР/Facebook

Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат

Російська терористична армія у вересні втратила 46 230 осіб на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Втрати особового складу російських загарбників у вересні досягли 46 230 осіб. Цей місячний показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії», – йдеться у повідомленні.

Динаміка втрат:

  • Січень: 31 710.
  • Лютий: 26 090.
  • Березень: 31 960.
  • Квітень: 32 980.
  • Травень: 33 760.
  • Червень: 39 290.
  • Липень: 42 860.
  • Серпень: 42 020.
  • Вересень: 46 230.

«У порівнянні з першим місяцем року – січнем (31 710 осіб), втрати противника у вересні збільшилися на 14 520 осіб, що становить зростання на 45,8%. Ця динаміка свідчить про повну нездатність військового керівництва окупантів досягати поставлених цілей, а також про зростання точності та ефективності вогневого ураження з боку українських підрозділів», – додається у заяві.

Генштаб наголосив, що кожна спроба тиску на позиції українських захисників завершується для росіян неспіврозмірними санітарними й безповоротними втратами.

Нагадаємо, російські окупанти 27 вересня зазнали найвищих добових втрат від початку повномасштабної війни проти України. Йдеться про 2090 військових убитими та пораненими.

За оцінкою британських аналітиків, показник у 2090 втрат за добу є рекордним за весь час російсько-української війни. Водночас це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових.

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Теги: росіяни втрати Генштаб війна

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