Сили оборони уразили майстерню БпЛА та вузол зв'язку під Мелітополем

ЗСУ уразили ключові об'єкти окупантів на Донеччині та під Мелітополем

Під удари українських військових потрапили й інші важливі об'єкти окупантів

Протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, українські захисники уразили вузол зв'язку та майстерню безпілотників у районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Також під удар потрапили пункти управління військами, об'єкт управління БпЛА та склади матеріально-технічного забезпечення противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військового командування, одним із уражених об'єктів став вузол зв'язку підрозділу російської армії поблизу Мелітополя.

У Генштабі пояснили, що виведення з ладу таких об'єктів порушує зв'язок між підрозділами противника та ускладнює управління військами.

Крім того, Сили оборони уразили майстерню безпілотних літальних апаратів у районі Мелітополя. Удар по цьому об'єкту спрямований на зменшення можливостей російських військ використовувати дрони для атак на українські позиції та прифронтові громади.

Водночас українські захисники завдали ударів по пунктах управління окупантів у районі Мирнограда Донецької області та поблизу населеного пункту Червоногірка Запорізької області.

Як зазначили у Генштабі, ураження пунктів управління ускладнює російській армії координацію підрозділів безпосередньо на полі бою. Ще однією ціллю українських військових став пункт управління російськими безпілотниками в районі населеного пункту Вишневе.

У військовому командуванні наголосили, що ураження об'єктів, пов'язаних із використанням БпЛА, зменшує спроможності противника атакувати позиції Сил оборони та населені пункти поблизу лінії фронту.

Також українські військові атакували склади матеріально-технічного забезпечення російської армії в районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області.

За оцінкою Генерального штабу, знищення запасів на таких об'єктах ускладнює забезпечення російських підрозділів необхідними матеріальними ресурсами.

Нагадаємо, 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня Сили оборони України уразили цех із виробництва елементів живлення для російського озброєння на підприємстві «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. На території заводу виникла пожежа.

За даними Генштабу ЗСУ, підприємство є єдиним у Росії виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб. Також завод виготовляє елементи живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» і крилатих ракет морського базування.