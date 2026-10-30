Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 30 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 450 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 590 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 30 жовтня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 30 жовтня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 30 жовтня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 30 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 586 500 (+1 590) осіб;
  • танків – 12 450 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 617 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 51 720 (+21) од.;
  • РСЗВ – 2 246 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 728 (+1) од.;
  • літаків – 452 (+2) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 039 (+3) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588 998 (+1 589) од.;
  • крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 168 274 (+264) од.;
  • спеціальної техніки – 4 860 (+0) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 30 жовтня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 
30.10.2026)		 Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 140
(крилаті ракети)		 ~ $15,42 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 588 998
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $17,70 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 452
(літаків)		 ~ $13,56 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356
(гелікоптерів)		 ~ $5,34 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 450
(танків)		 ~ $31,13 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 51 720
(артсистем)		 ~ $77,58 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 617
(ББМ)		 ~ $15,37 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 728
(засобів ППО)		 ~ $25,92 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1710-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб військова техніка втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Перелигін: У Південної Кореї немає ностальгії за радянсько-корейськими відносинами
Корейський ультиматум: що має зробити Україна? Інтерв’ю з дипломатом Євгеном Перелигіним Інтерв’ю
3 жовтня, 13:00
Президент не уточнив, які саме системи, ракети чи інше обладнання Україна планує обговорювати
Зеленський розповів деталі майбутніх переговорів української делегації у США
8 жовтня, 21:25
Олександр Кравченко повідомив, скільки ракетні тривоги коштують країні
Скільки Україні коштує година повітряної тривоги? Відповідь Мінекономіки
30 вересня, 10:36
Новий український перехоплювач пройшов бойове випробування під Києвом
Український дрон-перехоплювач збив два реактивні шахеди під Києвом
12 жовтня, 15:29
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
15 жовтня, 21:00
Окремо президент звернув увагу на підготовку до зустрічі у Рамштайні
Україна місяць очікує на підпис Гегсета щодо ракет для ППО: Зеленський анонсував переговори зі США
26 жовтня, 13:44
Лідери зазначили, що дзвінок відбувся за погодженням з Україною
Після переговорів із Путіним лідери Фінляндії та Норвегії зв’язалися із Зеленським
27 жовтня, 12:00
За справу Штепи бралося шість судів, жоден із них не ухвалив вироку
12 років без вироку. Розгляд справи Нелі Штепи зупинено: названо причину
20 жовтня, 09:15
Президент: Ми з нашою армією важливі для НАТО
Зеленський розкрив, які три варіанти гарантій безпеки розглядає Україна
22 жовтня, 21:42

Події в Україні

Окупанти атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі
Окупанти атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Блекаут у Дніпрі, удар по Києву: головне за ніч 30 жовтня
Блекаут у Дніпрі, удар по Києву: головне за ніч 30 жовтня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
Флеш відповів, чи паралізує відключення Starlink управління українськими військами
Флеш відповів, чи паралізує відключення Starlink управління українськими військами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
119K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
96K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
28 жовтня, 13:57

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua