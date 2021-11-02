Син Ахметова придбав дві вілли у Швейцарії вартістю понад 2,8 млрд грн, – ЗМІ

За даними Le Temps, Ахметов-молодший придбав 2 сусідні ділянки у Колонж-Беллерів (кантон Женева)

Син олігарха Рената Ахметова Дамір Ахметов – придбав 2 вілли. Вони розташовані у Швейцарії на березі Женевського озера. Про це повідомляє Le Temps.

Вілли коштують 104 мільйони франків – понад 2,8 мільярда гривень. Таку суму Ахметов-молодший витратив на нерухомість упродовж 3 місяців.

За даними Le Temps, Ахметов-молодший придбав 2 сусідні ділянки у Колонж-Беллерів (кантон Женева). Їхня загальна площа становить 20 тисяч квадратних метрів.

Дамір – старший син Ахметова. Він покинув Україну у віці 10 років, навчався у Швейцарії та Великій Британії, є членом наглядових рад енергетичної та металургійної компаній свого батька – ДТЕК та Метінвест. Він ніколи не керував бізнесом самостійно, а брав участь лише в управлінні компаніями свого батька.

Як раніше повідомлялося, у грудні 2020 року син Ріната Ахметова Дамір Ахметов придбав будинок у Весеназі, передмісті Женеви, на березі Женевського озера. 32-річний чоловік заплатив 60 мільйонів швейцарських франків або 2 млрд грн.

До слова, ДТЕК Ахметова позбувся вугільних шахт в Росії.