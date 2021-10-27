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    На Теремках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали людей

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    Рятувальники менш як за пів години ліквідували пожежу - На Теремках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали людей
    Рятувальники менш як за пів години ліквідували пожежу
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло в електрощитовій у під'їзді будинку

    У середу, 27 жовтня, сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул. Дмитра Луценка, 1 в Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 15:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одному із під'їздів дев’ятиповерхового житлового будинку в електрощитовій.

    Через сильне задимлення рятувальники вивели із верхніх поверхів на свіже повітря п’ятьох людей, з них одну дитину.

    О 15:48 пожежу було ліквідовано за допомогою вогнегасників.

    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу підрозділів столичного управління ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 26 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 57 в Оболонському районі столиці.

    Того ж дня виникла пожежа у приватній садибі в с. Троєщина на вул. Гійома де Боплана, що у Деснянському районі столиці.

    У ніч на 27 жовтня сталася пожежа у двоповерховій недіючій будівлі на вул. Івана Мазепи, 3-А у Печерському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    На Теремках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали людей