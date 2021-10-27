На Теремках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали людей

Рятувальники менш як за пів години ліквідували пожежу

Загорання виникло в електрощитовій у під'їзді будинку

У середу, 27 жовтня, сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул. Дмитра Луценка, 1 в Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 15:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одному із під'їздів дев’ятиповерхового житлового будинку в електрощитовій.

Через сильне задимлення рятувальники вивели із верхніх поверхів на свіже повітря п’ятьох людей, з них одну дитину.

О 15:48 пожежу було ліквідовано за допомогою вогнегасників.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу підрозділів столичного управління ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 26 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 57 в Оболонському районі столиці.

Того ж дня виникла пожежа у приватній садибі в с. Троєщина на вул. Гійома де Боплана, що у Деснянському районі столиці.

У ніч на 27 жовтня сталася пожежа у двоповерховій недіючій будівлі на вул. Івана Мазепи, 3-А у Печерському районі столиці.