У Нігерії впав 21-поверховий будинок: під завалами десятки людей
Під завалами можуть бути понад 50 осіб, навіть власник будинку
фото: Punch
Будівля була на етапі будівництва
В елітному районі Ікойє у найбільшому місті Нігерії Лагосі впав 21-поверховий будинок. Про це повідомляє видання Punch у понеділок, 1 листопада.
Відомо, що будівля була на етапі будівництва.
колаж: Punch
Як пише Premium Times, під завалами можуть бути понад 50 осіб, навіть власник будинку. Поки не ясно, в якому стані вони і як вони постраждали, коли впали конструкції.
Зараз бригади рятувальних служб розбирають завали.
До слова, нещодавно вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео).