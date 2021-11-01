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    У Нігерії впав 21-поверховий будинок: під завалами десятки людей

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    Під завалами можуть бути понад 50 осіб, навіть власник будинку - У Нігерії впав 21-поверховий будинок: під завалами десятки людей
    Під завалами можуть бути понад 50 осіб, навіть власник будинку
    фото: Punch

    Будівля була на етапі будівництва

    В елітному районі Ікойє у найбільшому місті Нігерії Лагосі впав 21-поверховий будинок. Про це повідомляє видання Punch у понеділок, 1 листопада.

    Відомо, що будівля була на етапі будівництва.

    колаж: Punch
    колаж: Punch

    Як пише Premium Times, під завалами можуть бути понад 50 осіб, навіть власник будинку. Поки не ясно, в якому стані вони і як вони постраждали, коли впали конструкції.

    Зараз бригади рятувальних служб розбирають завали.

    До слова, нещодавно вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео).

    Теги: смерть Африка будинок Нігерія
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    У Нігерії впав 21-поверховий будинок: під завалами десятки людей