У Нігерії впав 21-поверховий будинок: під завалами десятки людей

Під завалами можуть бути понад 50 осіб, навіть власник будинку

Будівля була на етапі будівництва

В елітному районі Ікойє у найбільшому місті Нігерії Лагосі впав 21-поверховий будинок. Про це повідомляє видання Punch у понеділок, 1 листопада.

Відомо, що будівля була на етапі будівництва.

колаж: Punch

Як пише Premium Times, під завалами можуть бути понад 50 осіб, навіть власник будинку. Поки не ясно, в якому стані вони і як вони постраждали, коли впали конструкції.

Зараз бригади рятувальних служб розбирають завали.

До слова, нещодавно вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео).