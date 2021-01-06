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    У Борисполі голий чоловік бігав по вулиці і напав з ножем на батька

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    Правоохоронці вилучили у чоловіка ніж зі слідами крові - У Борисполі голий чоловік бігав по вулиці і напав з ножем на батька
    Правоохоронці вилучили у чоловіка ніж зі слідами крові
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Обставинами інциденту займається слідчо-оперативна група

    Бориспільські патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, наніс ножові поранення своєму батьку. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, 5 січня близько 20 години патрульні отримали виклик, що чоловік, можливо, під дією наркотичних речовин бігав голяка вулицею та наніс тілесних ушкоджень батьку. Подія трапилася на вулиці Березового у Борисполі.

    Прибувши на виклик, патрульні помітили у дворі та у будинку сліди, схожі на кров. Також вони виявили 57-річного постраждалого. Оскільки чоловік мав декілька різаних ран на спині та вусі, інспектори надали домедичну допомогу та негайно викликали на місце пригоди медиків, які в подальшому шпиталізували постраждалого.

    В одній з кімнат будинку патрульні виявили 30-річного чоловіка. Він ходив по будинку із ножем зі слідами бурого кольору, схожими на кров.

    Поліцейські негайно затримали чоловіка та передали слідчому.

    Надалі обставини цієї події встановлюватиме слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 1 січня 2021 року у Макарівському районі Київщини під час святкування 60-річний чоловік ударом молотка убив 50-річну знайому.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина напад злочин
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