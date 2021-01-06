У Борисполі голий чоловік бігав по вулиці і напав з ножем на батька

Правоохоронці вилучили у чоловіка ніж зі слідами крові

Обставинами інциденту займається слідчо-оперативна група

Бориспільські патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, наніс ножові поранення своєму батьку. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, 5 січня близько 20 години патрульні отримали виклик, що чоловік, можливо, під дією наркотичних речовин бігав голяка вулицею та наніс тілесних ушкоджень батьку. Подія трапилася на вулиці Березового у Борисполі.

Прибувши на виклик, патрульні помітили у дворі та у будинку сліди, схожі на кров. Також вони виявили 57-річного постраждалого. Оскільки чоловік мав декілька різаних ран на спині та вусі, інспектори надали домедичну допомогу та негайно викликали на місце пригоди медиків, які в подальшому шпиталізували постраждалого.

В одній з кімнат будинку патрульні виявили 30-річного чоловіка. Він ходив по будинку із ножем зі слідами бурого кольору, схожими на кров.

Поліцейські негайно затримали чоловіка та передали слідчому.

Надалі обставини цієї події встановлюватиме слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 1 січня 2021 року у Макарівському районі Київщини під час святкування 60-річний чоловік ударом молотка убив 50-річну знайому.