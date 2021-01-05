На будмайданчику в Києві охоронці влаштували смертельну бійку

Після бійки до лікарні доставили двох чоловіків, один із яких помер

У Дарницькому районі Києва на одному з будівельних майданчиків між двома охоронцями 53-х та 55-ти років, які вживали алкогольні напої, виникла сварка. У ході конфлікту старший з чоловіків вдарив кухонним ножем у шию колезі. У відповідь поранений охоронець побив опонента.

Від лікарів до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація, що у реанімаційному відділенні помер працівник охоронної фірми, якого госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями. Також за медичною допомогою звернувся інший охоронець із ножовим пораненням шиї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, серед яких кухонний ніж та речі з плямами бурого кольору.

Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Як повідомлялося, нещодавно на Контрактовій площі в Києві сталася бійка: невідомі побили двох хлопців. Потерпілі хлопці – представники ЛГБТ.