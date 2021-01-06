В Ірпені будівельник поранив ножем свого колегу

Під час розпивання спиртних напоїв між будівельниками виникла сварка

У під’їзді будинку в Ірпені місцева мешканка виявила потерпілого з тілесними ушкодженнями та повідомила про це до поліції. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та бійці полку поліції особливого призначення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поранений 38-річний чоловік не міг пояснити, що з ним трапилось, зазначив лише, що він спав, а на нього напала невідома особа. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні, де діагностували ножові поранення грудної клітини.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини події. Як з’ясувалось, у той вечір двоє будівельників вживали спиртні напої за місцем тимчасового проживання. Між ними виникла сварка через те, що 40-річний чоловік запідозрив опонента у викраденні грошей, а тому вхопив ніж та вдарив ним колегу.

Поліцейські обстежили прилеглу територію та оперативно розшукали зловмисника. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п'яти до восьми років.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд.

Як повідомлялося, у Борисполі правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, наніс ножові поранення своєму батьку.