  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Глава МОЗ США подав у відставку

    • Розсилка
    Міністр охорони здоров&rsquo;я США Алекс Азар - Глава МОЗ США подав у відставку
    Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар

    Міністр також підкреслив, що залишається в адміністрації Трампа до останнього дня її повноважень

    Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар подав президенту Трампу офіційного листа щодо своєї відставки з 20 січня у зв’язку з набуттям повноважень уряду Джо Байдена, закликавши чинного главу Білого дому до мирної передачі влади.

    Зміст листа оприлюднило американське видання The Hill.

    «Атаки на Капітолій були нападом на нашу демократію й традицію мирної передачі влади, яку Сполучені Штати Америки першими подарували світу. Благаю вас надалі однозначно засуджувати будь-яку форму насильства та вимагати, щоби ніхто не спробував зірвати інавгурацію в Вашингтоні чи деінде, а також продовжувати беззастережно підтримувати мирну та впорядковану передачу влади 20 січня 2021 року», – наголосив Азар у листі до чинного президента.

    Міністр також підкреслив, що залишається в адміністрації Трампа до останнього дня її повноважень «у найкращих інтересах народу», оскільки пандемія коронавірусу продовжує спустошувати Сполучені Штати.

    Теги: США міністр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies