Глава МОЗ США подав у відставку

Міністр також підкреслив, що залишається в адміністрації Трампа до останнього дня її повноважень

Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар подав президенту Трампу офіційного листа щодо своєї відставки з 20 січня у зв’язку з набуттям повноважень уряду Джо Байдена, закликавши чинного главу Білого дому до мирної передачі влади.

Зміст листа оприлюднило американське видання The Hill.

«Атаки на Капітолій були нападом на нашу демократію й традицію мирної передачі влади, яку Сполучені Штати Америки першими подарували світу. Благаю вас надалі однозначно засуджувати будь-яку форму насильства та вимагати, щоби ніхто не спробував зірвати інавгурацію в Вашингтоні чи деінде, а також продовжувати беззастережно підтримувати мирну та впорядковану передачу влади 20 січня 2021 року», – наголосив Азар у листі до чинного президента.

Міністр також підкреслив, що залишається в адміністрації Трампа до останнього дня її повноважень «у найкращих інтересах народу», оскільки пандемія коронавірусу продовжує спустошувати Сполучені Штати.