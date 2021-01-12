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    У світі

    У США третій міністр пішов у відставку після подій у Капітолії

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    У США третій міністр пішов у відставку після подій у Капітолії

    Трамп відкликав кандидатуру Вулфа на посаду міністра внутрішньої безпеки минулого тижня

    Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф заявив, що йде зі своєї посади. Він став третім міністром, який залишив кабінет 45-го президента Дональда Трампа після штурму Капітолію.

    Про це пише «Голос Америки».

    Трамп відкликав кандидатуру Вулфа на посаду міністра внутрішньої безпеки минулого тижня, і Вулф заявив, що негайно піде у відставку.

    «Він став останнім високопоставленим чиновником адміністрації Трампа, який пішов у відставку після спроби захопити Капітолій минулої середи», - йдеться в повідомленні.

    Раніше міністр освіти США Бетсі Девос подала у відставку.

    Нагадаємо, також 7 січня міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій у Капітолії.

    Теги: США міністр
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