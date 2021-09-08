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    Думки вголос

    Зустріч Зеленського і Путіна. Про що говорити?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Не погоду же, чорт забирай, обговорювати? - Зустріч Зеленського і Путіна. Про що говорити?
    Не погоду же, чорт забирай, обговорювати?
    фото з відкритих джерел

    А справді, на гіпотетичної зустрічі президентів України і Росії – про що говорити?

    Мовою оригіналу

    Кремль с присущей ему слоновой грацией намекает, что неплохо бы после встречи с Байденом украинскому президенту Зеленскому пообщаться и с Путиным. Более того, Путин готов встретиться с Зеленским, говорит в эфире пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но есть нюансы. Про что говорить президентам? Именно в этом плане, как формулирует Песков, «не удалось продвинуться».

    А в самом деле, на гипотетической встрече президентов Украины и России – о чем говорить? Естественно, о самом важном и уже по мере решения ключевых вопросов можно переходить к второстепенным. Что для Украины ключевое? Российская агрессия в ОРДЛО. Аннексия Крыма. Остальные вопросы можно обсуждать только после решения этих двух. Логично? Безусловно. Но именно про это Кремль говорить не хочет категорически. Цитирую Пескова: «Для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться». Крапка.

    То есть про Крым они говорить не хотят – исключительно в контексте «это регион России». Но в таком ключе Зеленский говорить не станет. Наоборот – у нас саммит «Крымская платформа», тему Крыма поднимали во время переговоров с Байденом, вопрос оккупации полуострова уверенно возвращается в мировую политическую повестку. Нет точек соприкосновения.

    По ОРДЛО предсказуемо все – Путин будет настаивать, что их там нет, что Россия просто посредник на переговорах (во всех международных документах она фигурирует именно в качестве участника конфликта). Да, еще Путин будет настаивать на имплементации формулы Штайнмайера и выполнения «Минских соглашений» в российской трактовке. То есть выборы без украинского контроля над территорией и границей, Особый статус Донбасса, амнистия боевикам и превращение их в «народную милицию». Тоже не слишком много совпадений взглядов. Так что разговор на две эти темы с самого начала обречен.

    Тогда про что Путин предлагает поговорить? Пока не закрыты вопросы Крыма и ОРДЛО разговоры на другие темы лишены смысла. Вот и получается, что говорить нам с Кремлем в настоящий момент не о чем.

    Не погоду же, черт побери, обсуждать?

    Джерело: inforesist.org

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія Донбас Путін ОРДЛО агресія Володимир Зеленський президент
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    Зустріч Зеленського і Путіна. Про що говорити?