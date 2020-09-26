Собак навчили «винюхувати» коронавірус (відео)



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Фіни – не єдині, хто використовує собак для боротьби з поширенням коронавірусу

Ефективність собак не доведена в порівняльних дослідженнях

Собаки, навчені виявляти Covid-19, почали винюхувати зразки пасажирів у фінському аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Вчені, які займаються проєктом припускають, що тварини можуть визначити хворобу за п’ять днів до появи її перших симптомів.

Про це пише BBC.

Ефективність собак не доведена в порівняльних дослідженнях, тому добровольцям також пропонують здати ПЛР-тест для підтвердження результату. Тим часом команда з 15 собак і 10 інструкторів працює в аеропорту, демонструючи гарні результати.

«У ході нашого дослідження ми побачили, що собаки виявляють хворобу за п’ять днів до того, як у пацієнтів з’являться які-небудь клінічні симптоми, – сказала Ганна Хільмі-Бьоркман, ад’юнкт-професор Гельсінського університету. – Вони дуже гарні в цьому. Ми наближаємося до 100-відсоткової чутливості».

Собаки не обнюхують людей безпосередньо: для тіста пасажири протирають шию серветкою, розміщають її в банку, яку потім передають собакам. Ті нюхають зразки та через пару хвилин видають результат.

Фіни – не єдині, хто використовує собак для боротьби з поширенням коронавірусу. Кілька місяців тому міжнародний аеропорт Дубая почав використовувати тварин для аналогічного тестування.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565).

Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.