Саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі, – президент

Попередній саміт Україна–ЄС відбувся у липні минулого року

Саміт Україна-ЄС відбудеться у Брюсселі 6 жовтня. Про це у суботу в Tвіттер повідомив Президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

«У телефонній розмові з Шарлем Мішелем ми погодилися зустрітися в Брюсселі 6 жовтня для проведення 22 саміту ЄС – Україна. Сподіваюся зустрітися з Вами та Урсулою фон дер Ляєн (президент Єврокомісії), щоб обговорити шляхи важливого партнерства між ЄС і Україною», – йдеться у повідомленні.

In our call with @CharlesMichel we agreed to meet in #Brussels on 6 October for the 22nd #EUUkraine Summit. Looking forward to meeting you and @vonderleyen to discuss the way of - important partnership.