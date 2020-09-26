Саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі, – президент



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За підсумками попереднього саміту були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ

Попередній саміт Україна–ЄС відбувся у липні минулого року

Саміт Україна-ЄС відбудеться у Брюсселі 6 жовтня. Про це у суботу в Tвіттер повідомив Президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

«У телефонній розмові з Шарлем Мішелем ми погодилися зустрітися в Брюсселі 6 жовтня для проведення 22 саміту ЄС – Україна. Сподіваюся зустрітися з Вами та Урсулою фон дер Ляєн (президент Єврокомісії), щоб обговорити шляхи важливого партнерства між ЄС і Україною», – йдеться у повідомленні.

In our call with @CharlesMichel we agreed to meet in #Brussels on 6 October for the 22nd #EUUkraine Summit. Looking forward to meeting you and @vonderleyen to discuss the way of - important partnership. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2020

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт зі співробітником охорони, який захворів на коронавірус Covid-19. У зв’язку з цим скасований саміт ЄС, який планувався на 24-25 вересня.