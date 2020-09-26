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    Політика

    Саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі, – президент

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    За підсумками попереднього саміту були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ - Саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі, – президент
    За підсумками попереднього саміту були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ

    Попередній саміт Україна–ЄС відбувся у липні минулого року

    Саміт Україна-ЄС відбудеться у Брюсселі 6 жовтня. Про це у суботу в Tвіттер повідомив Президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

    «У телефонній розмові з Шарлем Мішелем ми погодилися зустрітися в Брюсселі 6 жовтня для проведення 22 саміту ЄС – Україна. Сподіваюся зустрітися з Вами та Урсулою фон дер Ляєн (президент Єврокомісії), щоб обговорити шляхи важливого партнерства між ЄС і Україною», – йдеться у повідомленні.

    Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

    Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт зі співробітником охорони, який захворів на коронавірус Covid-19. У зв’язку з цим скасований саміт ЄС, який планувався на 24-25 вересня.

    ЄС саміт Володимир Зеленський Україна коронавірус
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