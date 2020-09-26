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    Здоров'я

    Минулої доби в Україні виявлено ще 3833 хворих на коронавірус

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    <p>Минулої доби в Україні одужали 1740 людей</p> - Минулої доби в Україні виявлено ще 3833 хворих на коронавірус

    Минулої доби в Україні одужали 1740 людей

    Минулої доби від коронавірусу померли 76 людей

    В Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Це на 193 випадки більше, ніж днем раніше (3372). Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52).

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