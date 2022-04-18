  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Російська пропаганда осоромилась показуючи «трофеї окупантів» (відео)

    Рашисти постійно крадуть все, що потрапляє під руку - Російська пропаганда осоромилась показуючи «трофеї окупантів» (відео)
    Рашисти постійно крадуть все, що потрапляє під руку
    скріншот з відео

    Триває 54-й день повномасштабної війни Росії проти України

    «Друга армія світу» вкотре зганьбилася, намагаючись вигадати неіснуючі «перемоги».

    Російський рупор пропаганди Russia Today вирішив зробити репортаж про «трофеї окупантів». Для цього, солдат загарбників став вихвалятися на камеру, що вони захопили багато шведських гранатометів.

    «Рашисти називають «трофеями» порожні стріляні тубуси від одноразових АТ4 і ще вихваляються, що «застосовують» їх. Хіба що як підзорна труба, подивитися в сусідній город, ну або картоплю садити», − пожартував речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов неабияк засмутився через загибель флагмана Чорноморського флоту Росії ракетного крейсера «Москва».

    Зокрема, Соловйов звинуватив російських військових, що вони не догледіли за крейсером.

    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російська пропаганда осоромилась показуючи «трофеї окупантів» (відео)