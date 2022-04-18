Російська пропаганда осоромилась показуючи «трофеї окупантів» (відео)

Триває 54-й день повномасштабної війни Росії проти України

«Друга армія світу» вкотре зганьбилася, намагаючись вигадати неіснуючі «перемоги».

Російський рупор пропаганди Russia Today вирішив зробити репортаж про «трофеї окупантів». Для цього, солдат загарбників став вихвалятися на камеру, що вони захопили багато шведських гранатометів.

«Рашисти називають «трофеями» порожні стріляні тубуси від одноразових АТ4 і ще вихваляються, що «застосовують» їх. Хіба що як підзорна труба, подивитися в сусідній город, ну або картоплю садити», − пожартував речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов неабияк засмутився через загибель флагмана Чорноморського флоту Росії ракетного крейсера «Москва».

Зокрема, Соловйов звинуватив російських військових, що вони не догледіли за крейсером.