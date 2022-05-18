Лукашенко заборонив легендарний роман Джорджа Орвелла

У Білорусі припинять продавати роман-антиутопію про тоталітарний режим

Білоруська влада заборонила продавати на території країни роман Джорджа Орвелла «1984». Про це пише місцеве незалежне видання «Наша ніва».

ЗМІ зазначило, що має копію розпорядження про заборону цього художнього твору, але не публікуватиме його, щоб не наражати на небезпеку людей, які передали в редакцію цей документ.

«Зняти з продажу всі версії книги Орвелла Дж. «1984». Звітувати про виконання не пізніше 19 травня», – йдеться у розпорядженні.

Роман англійського письменника Джорджа Орвелла «1984» був заборонений на усій території СРСР (тобто і у Білоруській РСР) до 1987 року. Перше видання роману білоруською вийшло 1992-го, 2020 року видавництво «Янушкевіч» перевидало англійський бестселер.

Видання «Наша ніва» зазначає, що «1984» став лідером продажу у багатьох книгарнях Білорусі, навіть у державній мережі «Белкніга» твір Орвелла був на четвертому місці за популярністю у списку бетселерів.

ЗМІ нагадало, що 16 травня політична поліція Білорусі затримала видавця Андрія Янушкевича, а у рапортах про рейди у нововідкриту Янушкевичем книгарню «Кнігаўка» окрема увага зверталася саме на полицях із романом «1984».

Зазначимо, кілька років тому у Росії заборонили книжку Яна Новака-Єзьоранського «Східні роздуми» про відносини Польщі, Литви, Білорусі, України та Росії.

Нагадаємо, раніше директор видання «Наша Ніва» Анастасія Ровдо в інтерв’ю «Главкому» розповіла про стан білоруської журналістики, чого найбільше бояться білоруси та чому Росія важлива для її країни.

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