Сьогодні світ відзначає День Організації Об’єднаних Націй

У 1971 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято

Цього дня у 1945 році набув чинності Статут ООН, підписаний 26 червня 1945 року

Сьогодні світова спільнота відзначає День Організації Об’єднаних Націй.Саме цього дня у 1945 році набув чинності Статут ООН, підписаний 26 червня 1945 року в Сан-Франциско. Серед 51 держави-засновниці ООН була й Україна.

На сьогодні членами ООН є 193 країни, і лише 2 країни (з визнаних у світі) – Святійший Престол і Палестина, не представлені в цій організації, проте вони мають статус країн-спостерігачів.

Діяльність ООН спрямована на забезпечення міжнародних безпеки й миру. Фундаментальними принципами організації є суверенна рівність держав, невтручання у їхні внутрішні справи, розв’язування суперечностей мирним шляхом, дотримання державами міжнародних зобов’язань, колективна участь членів організації в операціях ООН.

Серед найважливіших досягнень організації, про які згадують 24 жовтня, можна назвати підписання декларацій про права людини в грудні 1948 року й про принципи міжнародного права 1970-го.

Головними органами ООН є Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд і Секретаріат ООН. Система ООН складається з самої Організації Об’єднаних Націй та понад 30 пов’язаних з нею організацій, відомих як програми, фонди та спеціалізовані установи.