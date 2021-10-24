  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Сьогодні світ відзначає День Організації Об’єднаних Націй

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У 1971 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято - Сьогодні світ відзначає День Організації Об’єднаних Націй

    У 1971 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято

    Фото з відкритих джерел

    Цього дня у 1945 році набув чинності Статут ООН, підписаний 26 червня 1945 року

    Сьогодні світова спільнота відзначає День Організації Об’єднаних Націй.Саме цього дня у 1945 році набув чинності Статут ООН, підписаний 26 червня 1945 року в Сан-Франциско. Серед 51 держави-засновниці ООН була й Україна.

    На сьогодні членами ООН є 193 країни, і лише 2 країни (з визнаних у світі) – Святійший Престол і Палестина, не представлені в цій організації, проте вони мають статус країн-спостерігачів.

    Діяльність ООН спрямована на забезпечення міжнародних безпеки й миру. Фундаментальними принципами організації є суверенна рівність держав, невтручання у їхні внутрішні справи, розв’язування суперечностей мирним шляхом, дотримання державами міжнародних зобов’язань, колективна участь членів організації в операціях ООН.

    Серед найважливіших досягнень організації, про які згадують 24 жовтня, можна назвати підписання декларацій про права людини в грудні 1948 року й про принципи міжнародного права 1970-го.

    Головними органами ООН є Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд і Секретаріат ООН. Система ООН складається з самої Організації Об’єднаних Націй та понад 30 пов’язаних з нею організацій, відомих як програми, фонди та спеціалізовані установи.

    Читайте також: 24 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Теги: ООН свята Україна права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні світ відзначає День Організації Об’єднаних Націй