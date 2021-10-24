24 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

На Пилипа не можна лінуватися, а то удача пройде боком

Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають День інформації про розвиток, День боротьби з поліомієлітом та День Організації Об'єднаних Націй.

Також Православна Церква вшановує пам'ять апостола Пилипа. У народі свято називають Пилипів день.

Всесвітній день інформації про розвиток

У 1972 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй заснувала Всесвітній день інформації про розвиток (World Development Information Day). Мета проведення Всесвітнього дня інформації про розвиток полягає в залученні уваги громадськості до проблем розвитку, а також до питань зміцнення взаємин між різними країнами для вирішення цих проблем.

Асамблея ухвалила, що дата цього дня повинна співпадати з Днем Організації Об'єднаних Націй, 24 жовтня.

Асамблея висловила переконаність у тому, що поліпшення розповсюдження інформації та мобілізація громадської думки, особливо серед молоді, є важливим фактором для кращого усвідомлення проблем розвитку і в свою чергу сприяли б, таким чином, нарощуванню зусиль у сфері міжнародного співробітництва в цілях розвитку.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

24 жовтня за ініціативи міжнародної організації Rotary International відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Мета заходу – привернути увагу світової спільноти до захворювання, його наслідків і потреби профілактики.

Поліомієліт (поліо) – дитячий спинальний параліч, спричинений поліовірусом. Наслідком хвороби можуть бути невиліковний параліч і навіть смерть.

День Організації Об'єднаних Націй

24 жовтня 1945 року на конференції у Сан-Франциско, на підставі Хартії Об'єднаних Націй, представники 51 країни ратифікували договір про створення ООН. Україна в числі перших підписала Статут i увійшла в групу країн-засновниць ООН. Саме дату набрання чинності Статуту відзначають як День Організації Об'єднаних Націй.

У 1971 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято.

Нині ця міжнародна організація об’єднує 193 держави, що прагнуть підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвитку співробітництва між державами.

День Пилипа

Фото з відкритих джерел

У церкві 24 жовтня вшановується пам’ять святого Пилипа (Пилипа), одного з апостолів, який походив із Кесарії Палестинської. Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю. Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека, почав виступати з проповідями.

Стефан не просто говорив з людьми про Ісуса, а також здійснював різні чудеса, зціляючи немічних і хворих. Бачачи це, навіть багато язичники повірили в існування Ісуса Христа. Згідно з історичними даними, у Пилипа підростали чотири дочки, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Також одна з дочок – Ерміонія – вміла лікувати людей. Переказ говорить, що сам Філіп помер у місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.

Що не можна робити

На Пилипа не можна лінуватися, а то удача пройде боком.

Також не можна брати в борг. Ідеться не тільки про гроші, але також про сіль і хліб.

24 жовтня заборонено прати одяг – зробити це потрібно напередодні.

Народні прикмети на 24 жовтня

Сніг випав на мокру землю і не тане – чекай ранньої і теплої весни

Якщо людина народилася 24 жовтня, то буде наділена кмітливістю. В якості талісмана слід носити кришталь

Вранці 24 жовтня сніг пішов – зима буде суворою

Якщо річка до цього часу замерзла, потрібно обов’язково трохи походити по льоду – це обіцяє матеріальне благополуччя

Місяць оточений легким серпанком і виглядає тьмяною – в найближчі дні буде негода, і, швидше за все, піде сніг

Висохлі листя шелестять на деревах – чекай снігопаду

Кури рано на сідало сіли – буде мороз. При цьому, чим вище сідають птахи, тим сильнішим буде холод

Домашня птиця голову під крило ховає – чекай похолодання

Туман опустився – чекай відлиги

Зійди – прикмета, що буде мороз

Пізній падолист – за прикметами чекай довгу зиму з морозами.

Іменини 24 жовтня

Сьогодні, 24 жовтня, День ангела відзначають: Олександр, Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Феофан, Філарет, Філіп.

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