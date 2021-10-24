24 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
На Пилипа не можна лінуватися, а то удача пройде боком
Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають День інформації про розвиток, День боротьби з поліомієлітом та День Організації Об'єднаних Націй.
Також Православна Церква вшановує пам'ять апостола Пилипа. У народі свято називають Пилипів день.
Всесвітній день інформації про розвиток
У 1972 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй заснувала Всесвітній день інформації про розвиток (World Development Information Day). Мета проведення Всесвітнього дня інформації про розвиток полягає в залученні уваги громадськості до проблем розвитку, а також до питань зміцнення взаємин між різними країнами для вирішення цих проблем.
Асамблея ухвалила, що дата цього дня повинна співпадати з Днем Організації Об'єднаних Націй, 24 жовтня.
Асамблея висловила переконаність у тому, що поліпшення розповсюдження інформації та мобілізація громадської думки, особливо серед молоді, є важливим фактором для кращого усвідомлення проблем розвитку і в свою чергу сприяли б, таким чином, нарощуванню зусиль у сфері міжнародного співробітництва в цілях розвитку.
Всесвітній день боротьби з поліомієлітом
24 жовтня за ініціативи міжнародної організації Rotary International відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Мета заходу – привернути увагу світової спільноти до захворювання, його наслідків і потреби профілактики.
Поліомієліт (поліо) – дитячий спинальний параліч, спричинений поліовірусом. Наслідком хвороби можуть бути невиліковний параліч і навіть смерть.
День Організації Об'єднаних Націй
24 жовтня 1945 року на конференції у Сан-Франциско, на підставі Хартії Об'єднаних Націй, представники 51 країни ратифікували договір про створення ООН. Україна в числі перших підписала Статут i увійшла в групу країн-засновниць ООН. Саме дату набрання чинності Статуту відзначають як День Організації Об'єднаних Націй.
У 1971 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято.
Нині ця міжнародна організація об’єднує 193 держави, що прагнуть підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвитку співробітництва між державами.
День Пилипа
У церкві 24 жовтня вшановується пам’ять святого Пилипа (Пилипа), одного з апостолів, який походив із Кесарії Палестинської. Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю. Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека, почав виступати з проповідями.
Стефан не просто говорив з людьми про Ісуса, а також здійснював різні чудеса, зціляючи немічних і хворих. Бачачи це, навіть багато язичники повірили в існування Ісуса Христа. Згідно з історичними даними, у Пилипа підростали чотири дочки, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Також одна з дочок – Ерміонія – вміла лікувати людей. Переказ говорить, що сам Філіп помер у місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.
Що не можна робити
- На Пилипа не можна лінуватися, а то удача пройде боком.
- Також не можна брати в борг. Ідеться не тільки про гроші, але також про сіль і хліб.
- 24 жовтня заборонено прати одяг – зробити це потрібно напередодні.
Народні прикмети на 24 жовтня
- Сніг випав на мокру землю і не тане – чекай ранньої і теплої весни
- Якщо людина народилася 24 жовтня, то буде наділена кмітливістю. В якості талісмана слід носити кришталь
- Вранці 24 жовтня сніг пішов – зима буде суворою
- Якщо річка до цього часу замерзла, потрібно обов’язково трохи походити по льоду – це обіцяє матеріальне благополуччя
- Місяць оточений легким серпанком і виглядає тьмяною – в найближчі дні буде негода, і, швидше за все, піде сніг
- Висохлі листя шелестять на деревах – чекай снігопаду
- Кури рано на сідало сіли – буде мороз. При цьому, чим вище сідають птахи, тим сильнішим буде холод
- Домашня птиця голову під крило ховає – чекай похолодання
- Туман опустився – чекай відлиги
- Зійди – прикмета, що буде мороз
- Пізній падолист – за прикметами чекай довгу зиму з морозами.
Іменини 24 жовтня
Сьогодні, 24 жовтня, День ангела відзначають: Олександр, Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Феофан, Філарет, Філіп.
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