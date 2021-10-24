У тюрмах «ЛДНР» знущаються над ув'язненими: стали відомі подробиці

У в'язницях «ДНР» кілька тижнів тому було запроваджено «карантин», після якого під заборону потрапили всі побачення

Із незаконно утримуваних в місцях ув'язнення заручників вимагають гроші

На окупованому Донбасі ув'язнені у виправних установах зіткнулися з новою хвилею жорстокого ставлення до себе. Про це пише донецький журналіст, член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook.

«Тюремники ОРДЛО пішли по беззаконню. З Донецька повідомляють: з незаконно утримуваних в місцях ув'язнення заручників вимагають гроші «за проживання»: вугілля, дрова, їжу. Тобто, вимагають, щоб родичі ув'язнених перераховували гроші на карту і, нібито, на ці гроші їх будуть «утримувати». Тих, хто відмовляється звертатися до рідних з таким проханням, або у кого немає грошей, і вони не можуть перерахувати потрібні суми, – позбавляють можливості користуватися телефоном, переводять на триразове харчування, в сенсі, годують три рази на тиждень», – написав він.

Ув'язнених із коронавірусом, за даними журналіста, «лікують» стрептоцидом. Також у в'язницях «ДНР» кілька тижнів тому було запроваджено «карантин», після якого під заборону потрапили всі побачення, передача продуктів і ліків, включаючи воду і маски. Волонтери «Червоного Хреста» туди, як і раніше, не мають доступу.

«І все це на тлі шантажу і блокади моніторингової місії ОБСЄ, організованих керівництвом ОРДЛО, з приводу затримання нашими військовими бойовика Косяка. Вони з цього ціле шоу влаштували. Навіть російська громадянка Чичеріна, під готелем, де членів СММ заблоковано, концерт влаштувала...»,– зазначив Гармаш.

Журналіст нагадав, що в цих в'язницях також незаконно утримуються сотні громадян України, яких морять голодом і холодом, а також катують.

Як повідомляв «Главком», на початку липня управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь про тортури і жорстоке поводження в контексті збройного конфлікту на сході України протягом 2014-2021 років. За оцінками колишніх затриманих, у 2017-2018 роках в «Ізоляції» постійно тримали під вартою від 40 до 70 осіб. Натомість управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що за 2014-2021 роки в «Ізоляції» під вартою перебували сотні людей.