Соломонові острови відкликали визнання незалежності Косова



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Республіка Косово оголосила незалежність в 2008 році

МЗС Соломонових островів направило колегам з Косова через представництво в Австралії спеціальну ноту

Влада невеликої острівної держави Соломонових островів відкликала визнання незалежності самопроголошеної Республіки Косово, яка проголосила самостійність від Сербії в 2008 році.

Про це повідомляє косівський телеканал KTV.

Міністерство закордонних справ Соломонових островів направило до МЗС Косова через представництво в Австралії спеціальну ноту. В ній пояснює своє рішення тим, що Сербія і Косово продовжують діалог щодо статусу резолюції Ради Безпеки ООН 1244 про автономію Косова.

Косовські дипломати заявили, що не отримували відповідні документи від Соломонових островів. Водночас очільник МЗС Сербії Івіца Дачич підтвердив інформагентству TANJUG, що Соломонові острови відмовилися визнати незалежність Косово.

Як відомо, у листопаді Гренада стала дев'ятою країною, яка відмовилася від визнання Косово. Таке ж рішення ухвалили Домініка, Суринам, Ліберія, Сан Томе та Прінсіпі, Гвінея-Бісау, Бурунді, Папуа Нова Гвінея й Лесото.

Сербський автономний край Косово та Метохія, населений албанським етнічною більшістю, оголосив незалежність в 2008 році під назвою Республіка Косово. Цей крок визнали близько 100 країн-членів ООН.